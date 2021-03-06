Tarihi ziyaretin ikinci gününde büyük buluşma: Papa, Şii liderle bir araya geldi

Büyük bir koruma ve gazeteci ordusuyla Irak’a giden Papa Francis, tarihi ziyarette ikinci güne girdi. Irak’ı ziyaret eden ilk Papa olan Francis, bugün önemli bir buluşmaya imza attı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis başkent Bağdat'taki temaslarının ardından Necef kentine geçti. Necef Valisi Luey el-Yaseri tarafından havalimanında karşılanan Papa Francis, Irak’taki Şii toplumunun dini lideri Ali Sistani’yle bir araya geldi.

Sistani’yi evinde ziyaret eden Papa Francis, bu görüşmenin ardından antik Ur kentine giderek buradaki din adamlarıyla buluşacak.

‘BİR VAZİFEDİR’



Kasım 2019’dan bu yana ilk yurt dışı ziyaretini yapan Papa Francis’in Irak ziyaretini dört günde tamamlaması bekleniyor. Papa, ‘en riskli’ gezi olarak gösterilen Irak ziyareti için, “Bu gezi, simgesel bir gezi ve uzun yıllardır şehitler vermiş olan bir ülkeye karşı bir vazifedir” demişti.