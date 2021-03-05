Tarihi ziyaret başladı: Papa Bağdat’a ulaştı

Seçildiği 2012’den beri ‘en riskli’ olarak gösterilen dış gezisini yapmak üzere Irak’a yola çıkan Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis Bağdat’a indi.

İçinde güvenlik birimleri ve yaklaşık 75 gazetecinin de bulunduğu Alitalia uçağıyla Roma’daki Leonardo da Vinci havalimanından Bağdat’a ulaştı. Papa’yı havalimanında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi karşıladı.

Papa Francis, yolculukla ilgili olarak bu “simgesel” geziyi yapmak için kendisini manen borçlu hissettiğini çünkü Irak’ın uzun süredir çok fazla acı çekmiş olduğunu belirtti.

BİNLERCE İLAVE KORUMA



Kısa zaman önce pek çok füze ve bombalı intihar saldırısına hedef olan Irak, 84 yaşındaki dini lideri korumak için binlerce ilave güvenlik personeli görevlendirdi.

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Papa, “Tekrar geziye çıkabildiğim için mutluyum” diyerek corona virüsü pandemisinden ötürü seyahat edememesine göndermede bulundu ve, “Bu gezi, simgesel bir gezi ve uzun yıllardır şehitler vermiş olan bir ülkeye karşı bir vazifedir” dedi.

KASIM 2019’DAN SONRA İLK YURT DIŞI GEZİSİ



Irak gezisi, Papa’nın Kasım 2019’dan beri İtalya’nın dışına yaptığı ilk gezi olacak. Papa’nın dört şehri kapsayacak gezisinde uçak, helikopter ve muhtemelen zırhlı otomobil kullanılacak.

Papa, Bağdat’taki bir kilisede Katolik ayini gerçekleştirecek, Irak’ın güneyindeki Necef kentinde ülkenin en büyük Şii Müslüman lideriyle buluşacak ve sonrasında kuzeydeki Musul kentini ziyaret edecek.

Musul, terör örgütü IŞİD’in eski kalelerinden biriydi ve buradaki kiliselerle binalarda hâlâ çatışmaların izlerini görmek mümkün.