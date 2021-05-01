Taş kavgası savaşa neden oluyordu! 41 kişi öldü, ateşkes imzalandı

Tacikistan’ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan’ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara nehrindeki su kaynağının kullanımı konusunda 29 Nisan'da yaşanan anlaşmazlık iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmişti.

Aynı gün iki ülke yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucu ateşkes sağlanırken, Kırgız yetkililer bugün yerel saatle 12.45 itibarıyla sınırda tansiyonun yeniden yükseldiğini açıklamıştı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov sınırda bölgesindeki Batken kentinde olaylara ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonucunda Kırgızistan ile Tacikistan, sınır bölgesindeki çatışmanın durdurulması ve askerlerin geri çekilmesine yönelik ateşkes üzerinde anlaşarak, sınırda ateşkes sağlanması için protokol imzaladı.

BARIŞ VE DOSTLUK MESAJI VERDİ

Yatimov yaptığı açıklamada, Kırgızistan ile Tacikistan'ın sınır bölgelerinde yaşanan trajik olayların tekrarlanmaması gerektiğini belirterek, iki ülke halkının uzun yıllardır sınır bölgelerinde birlikte yaşadıklarını söyledi.

İki dost halkın birbirleri hakkında herhangi bir şikayeti olmadığını dile getiren Yatimov, “Biz halklarımızın barış ve dostluk içinde yaşamaları için imkan sağlamalıyız. Bugün iki ülkeden temsilcilerin katıldığı görüşmede, Kırgız ve Tacik topraklarında barışı sağlamak için sorunların çözülmesi konusunda ilkeli anlaşmaya vardık. Yakın zamanda bunu yapabileceğimize inanıyorum” dedi.

4 MADDELİK PROTOKOL İMZALANDI

Taşiyev de görüşmede iki ülkenin çıkarlarından yola çıkarak devlet sınırlarının belirlenmesiyle ilgili 4 maddelik bir protokolü imzaladıklarını aktardı.

Kırgızistan ve Tacikistan halkının zor dönemler atlattığını ifade eden Taşiyev, “Bu görüşmeyi gerçekleştirmek kolay olmadı ancak yine de devlet başkanlarının talimatı üzerine bu görüşmeyi yaptık ve silahlı çatışmaların tamamen durdurulması ile askerlerin geri çekilmesi konusunda anlaştık” ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMALARDA TOPLAM ÖLÜ SAYISI 41’E ULAŞTI

Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, Tacikistan sınırındaki çatışmaların ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 33’e yükseldiği bildirildi. Tacikistan’ın Isfara kentinde ise yerel yetkililer dün yaptıkları açıklamada, çatışmalarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Son gelişme ile birlikte iki ülke arasında çıkan çatışmalarda toplam ölü sayısı 41’e ulaştı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz perşembe günü Tacikistan’ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan’ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara nehrindeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çatışmaya dönüşmüştü. İki ülke yetkilileri aynı gün yaptıkları görüşmelerin sonucunda ateşkes ilan edilmesi ve askerlerin sınırdan geri çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.