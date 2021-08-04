The Guardian’dan Türkiye’deki orman yangınlarıyla ilgili yorum: Hükümete öfke artıyor

İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Guardian, Türkiye'de 1 haftadır devam eden orman yangınlarını ana sayfasına taşıdı. Haberde, Türk halkının yurtdışına destek çağrısı yaptığı ifade edilirken, hükümetin yangınlara müdahalede yetersiz kaldığı vurgulandı.

SOZCU.COM.TR

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İngiliz The Guardian gazetesi bugün, Türkiye Muhabiri Bethan McKernan imzasıyla yayınladığı haberinde Türkiye’de meydana gelen 137’den fazla orman yangınına değindi. Hükümetin yangınları söndürmede yetersiz kaldığı vurgulanırken, turizm sezonunda tatil beldelerinin boşaltılmak zorunda kaldığı ve birçok evin, işletmenin zarar gördüğü aktarıldı.

Türkiye’de meydana gelen yangınların söndürülmesinde hükümetin yetersiz kaldığı ifadeleri kullanılan haberde, halkın çabasından bahsedildi. Sosyal medyada yer alan videolara da atıfta bulunulan haberde, Marmaris yakınlarında evi yanan bir köylünün beş gündür yardım bekleyip dua ettiğini ancak “bir itfaiye aracının bile gelmediğini” söylediği görüntüler de yer aldı.

Afet yönetimi konusunda Türk hükümetinin eleştirildiği haberde, ‘Türk halkının Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yönetimine öfkesi büyüyor’ ifadeleri de yer aldı.

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