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Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi’nden Sezgin Baran Korkmaz açıklaması

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, yaptığı açıklamada, ABD ve Türkiye tarafından tutuklanma talebiyle aranan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatının verdiği bilgilerin doğru olduğunu belirterek, Korkmaz'ın 14 gün sonra Avusturya'nın Wels kentinde yargılanacağını söyledi.

Güncellenme: 21:01, 21/06/2021
HaberlerDünya
Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi’nden Sezgin Baran Korkmaz açıklaması

Büyükelçi Ozan Ceyhun, yaptığı açıklamada, Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatının sözlerinin hatırlatılması üzerine, avukatın yaptığı açıklamayı doğruladı.

“TÜRKİYE’YE İADE EDİLMEK İSTENDİĞİNİ AVUKATI BİZE BİLDİRDİ”

Büyükelçi, Ceyhun, “Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili avukatının yapmış olduğu açıklama doğrudur. Kendisi Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’ne çıktı. Mahkeme görevsizlik kararı verdi. Çünkü yasalara göre yakalandığı yerdeki mahkemenin onu yargılaması gerekiyor. 14 gün sonra dava Wels’te görülecek. Ben de bu bilgileri teyit ediyorum. Ayrıca Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmek istediğini avukatı bize bildirdi” ifadelerini kullandı. DHA

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Yayınlanma Tarihi:21:00,