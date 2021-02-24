Ukrayna’da ilk corona aşısı bir doktora yapıldı

Ukrayna, geçtiğimiz günlerde AstraZeneca ve Hindistan'daki Serum Enstitüsü arasında yapılan anlaşma sonucu, CoviShield adıyla üretilen Covid-19 aşısını satın aldığını duyurmuş, 500 bin dozluk ilk Covid-19 aşısı teslimatını almıştı. Sağlık Bakanı Maksim Stepanov ise yaptığı açıklamada, aşıların öncelikli olarak sağlık personellerine vurulacağını duyurmuştu.

Ülkede aşılamanın başlamasının ardından Çerkasi Bölgesi'nde görev yapan Doktor Yevgeniy Gorenko, Ukrayna'da Covid-19'a karşı aşılanan ilk kişi oldu. Çerkasi Valisi Aleksandır Skiçko yaptığı açıklamada, “Doktor Yevgeniy Gorenko ile tanışın. Ukrayna'da Covid-19 aşısını vurduran ilk kişi oldu. Kendisi, Çerkasi Bölge Hastanesi'nde Covid-19 tedavi bölümünde çalışıyor” dedi.

AŞILARIN TESLİM SÜRESİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Ukrayna, corona virüsü aşılarının piyasaya çıkmasının ardından aşıyı alabilmek için farklı ülkelerle uzun diplomatik görüşmeler gerçekleştirmişti. Aşıların uzun süre teslim edilmemesi tartışmalara yol açmış ve ilk teslimat tarihinin ne zaman olacağı tepkilere neden olmuştu.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, yayınladığı bir video ile bu tartışmalara son noktayı koymuş, aşı alım anlaşması için birkaç gün önce Hindistan'a gittiğini ve Serum Enstitü tarafından üretilen ve CoviShield adıyla piyasaya sürülen corona virüsü aşısının 500 bin dozunun, Ukrayna'ya doğru yola çıktığını duyurmuştu.

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