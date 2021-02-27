Ülkede sular durulmuyor! 4 kentte sokağa indiler

Ukrayna'nın Odessa şehrinde görülen mahkemede, Sergey Sternenko isimli aktivist liderin, Ukrayna Ceza Kanunu'nun “adam kaçırma ve yaralama” maddesi uyarınca suçlu bulunarak, 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından mahkeme kararına yönelik protestolar devam ediyor.

Ülkenin Odessa, Harkov, Livov ve Kiev gibi büyük şehirlerinde eş zamanlı düzenlenen gösterilerde, yüzlerce kişi sokaklara dökülerek, 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Sternenko'nun özgürlüğüne kavuşması yönündeki çağrılarını tekrarladı. Protestocular, ellerinde meşalelerle yürüyüş gerçekleştirdi.

Devlet Başkanlığı binasından Ukrayna Başsavcılığı binasına doğru yürüyen başka bir grup ise Başsavcılığın önündeki araçlara pankartlar, Başsavcılık duvarına da Sternenko'nun resimlerini yapıştırdı.

“ÜLKEMİZDE ADALET İSTİYORUZ”

İsmini vermek istemeyen protestocular, “Bugün burada kanunsuz şekilde tutuklanan Sternenko ve Antonenko'ya destek için buradayız. Sternenko ve Antonenko davalarının yeniden görülmesini ve serbest bırakılmalarını istiyoruz. Ülkedeki adil hakimlerin yardımını istiyoruz” dedi.

Ukrayna'da hukuk sisteminin bozuk olduğunu belirten protestocular, ülkede birçok kişinin haksız yere ceza aldığını söyledi. Protestocular ayrıca, cinayet gibi suçlara hapis cezası verilmesi gerektiğinin altını çizerek, bu tür suçların failleri ile aktivistlerin aynı kefeye konmaması gerektiğini dile getirdi.

Protestocular, aktivistlerin serbest bırakılmasına yönelik protestolara devam edeceklerini söyledi.

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