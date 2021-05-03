Ünlü festival Oktoberfest bu yıl da yapılmayacak

Almanya’nın en önemli festivallerinden biri olan Oktoberfest’in bu yıl da corona virüsü salgını dolayısıyla yapılmayacağı açıklandı.

Her yıl Ekim ayında Bavyera eyaletinde gerçekleşen etkinlik her yıl ortalama 6 milyon turisti bölgeye çekerken eyalet başkanı Markus Soeder gazetecilere, “Bu etkinliğin iptal edilmesi zorunluydu çünkü finansal yükümlülükler çok fazlaydı ve belirsizlik ile birlikte risk çok fazlaydı” dedi.

Soeder, ayrıca etkinlik alanında sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymanın da çok güç olduğunu söyledi.

Almanya’da nüfusun yaklaşık yüzde 28’i aşı olurken Oktoberfest’in bu yıl 18 Eylül’den 3 Ekim’e kadar sürmesi planlanmıştı.