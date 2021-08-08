WSJ: Covid-19 aşılamasının az olduğu bölgelerde vaka ve ölümler artıyor

ABD'de corona virüsü vakaları hızla yükselirken Wall Street Journal, kapsamlı bir analiz yaparak, aşılama oranlarının düşük olduğu bölgelerde vaka ve ölüm sayısının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

SOZCU.COM.TR

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ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, son dönemde Delta varyantı sebebiyle artış yaşanan corona virüsü salgınını analiz etti. Gazete, özellikle Delta varyantı ve bazı bölgelerde aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi sebebiyle vaka ve ölüm sayılarının hızla arttığına dikkat çekti.

Yapılan analizde, ABD genelinde corona virüsü vakasının, hastaneye yatış oranının ve ölüm sayılarının yüksek olduğu bölgelerin Covid-19 aşısı oranının düşük olduğu eyaletler olduğu ortaya çıktı.

Delta varyantının hızla arttığı eyaletler Alabama, Louisiana, Wyoming, Idaho ve Mississippi olarak kayıtlara geçti. Sadece Alabama’da aşılama oranının çok düşük olduğu belirtilirken eyalette Covid-19’a bağlı ölümlerin yüksek olduğu belirtildi. Mississippi eyaletinde corona virüsü aşılama oranının çok düşük olduğunu belirten yetkililer, “Delta varyantı bir tsunami gibi yayılıyor” açıklamasını yaptı.