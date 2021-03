Yeğeni Trump’ı yine bombaladı: Seçimlerden çok iki şeye üzüldü

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki seçimleri Joe Biden’a kaybederek Beyaz Saray’dan ayrılsa da, uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Seçim sürecini hileli olarak niteleyen ve yenilgiyi kabul etmeyen Trump, destekçilerini kışkırtarak 6 Ocak’ta Kongre baskınına yol açmıştı. O günden sonra ikinci kez azil süreci başlatılan Trump, bundan aklansa da sosyal medyadaki sesini kaybetti. Twitter, Facebook ve YouTube gibi dev şirketler, Trump’ın hesaplarını kapattı.

Sosyal medyayı en aktif kullanan siyasetçi olan Trump’ın bu kaybını yeğeni Mary Trump değerlendirdi. Klinik psikolog olan Mary Trump, amcasının Twitter’ı kullanamaması ve Amerikan Profesyonel Golfçüler Birliği’nin (PGA) Bedminster’da kendisine ait golf kulübündeki turnuvayı iptal etmesine seçimleri kaybetmekten daha fazla üzüldüğünü iddia etti.

‘AKIL SAĞLIĞI DAHA FARKLI OLURDU’

Business Insider’a konuşan Mary Trump, “Twitter tarafından engellenmesi ve PGA’nın turnuvayı elinden alması muhtemelen son dört yılda onun başına gelen en kötü şeyler olmuştur. Twitter olmadan ne yapıyor? Çünkü o bile insanların onu artık eskisi kadar umursamadığının farkında. Eğer Cumhuriyetçi Parti’den birileri ona yardım etmeseydi akıl sağlığı çok daha farklı olurdu” dedi.

‘ADAYLIK DEĞİL PARA İÇİN YAPIYOR’



Mary Trump, amcasının 2024’te bir daha aday olup olmayacağına dair çarpıcı bir iddiada da bulundu.

Trump’ın tekrar seçime girmeyeceğini savunan Mary Trump, “Bu ihtimali canlı tutuyor, çünkü tüm hayatı boyunca yaptığı gibi gücü elinde tutmak istiyor. Ayrıca bu sayede insanların parasını da alabiliyor” diye konuştu.

HAKKINDA KİTAP YAZMIŞTI



Mary Trump, geçtiğimiz yıl yayınlanan ‘Çok Fazla ve Asla Yeteri Kadar Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı' (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man) adlı Trump’ı hedef alan bir kitap yazmıştı.

Söz konusu kitapta Mary Trump, 29 yaşındayken amcasının Florida'daki konutunda yaşadığı utanç verici bir anı da anlatmıştı. Mar-a-Lago'daki bir yemeğe bikinisiyle gittiğini belirten Mary, kendisini gören Donald Trump'ın, “Vay canına Mary. Göğüslerin ne kadar büyük” dediğini iddia ederken, “Yüzüm bir anda kızarmıştı. Havluyu omuzlarıma çekmek zorunda kalmıştım” ifadelerini kullandı.

