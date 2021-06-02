Yoganın Covid’i yenebileceğini iddia eden guru, Hintli doktorları kızdırdı

Binlerce Hintli doktor, yoga ve geleneksel tıbbın COVID-19’a karşı aşılardan daha güçlü koruma sağladığını iddia eden Başbakan Narendra Modi’nin gurusunu protesto etti.

Doktorlar, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi ile yakın bağları olan yoga gurusu Baba Ramdev’i, kendi ayurvedik ilaç şirketi Patanjali Ayurved’i tanıtmak için insanların aşıya karşı tereddütlerini artırdığını söylüyor. Ramdev aşı yapılmamasını, ilaçların da insanları öldürdüğünü sık sık dile getiriyor.

KENDİ İLAÇLARINI SATMAYA ÇALIŞIYOR

Hint Tabipler Birliği Başkanı Dr John Austin Jayalal, “İfadeleri kesinlikle kafa karışıklığına neden oluyor. Merkezi hükümet buna dur demeli” dedi.

Kritik durumdaki Covid hastalarının tedavisinde ön saflarda yer alan Yerleşik Doktorlar Derneği Federasyonu, Ramdev’in mantıksız, bilimsel olmayan, alçaltıcı ve aşağılayıcı ifadeler nedeniyle Salgın Hastalıklar Yasası kapsamında yargılanmasını istedi.

Ramdev ve tıp uzmanları arasındaki gerilim, gurunun doktorların ve sağlık yetkililerin katıldığı bir panelde ayurvedik bir Covid karışımı olan Coronil’i piyasaya sürdüğü şubat ayından bu yana daha da arttı.

Hastanelerin durumu ağır hastalarla dolduğu; yatak, oksijen, ilaç ve personel kıtlığı ile mücadele etmek zorunda kaldığı ikinci Covid dalgası sırasında ise yoga gurusuna öfke daha da kızıştı. Son iki ayda 170.000’den fazla Hintli Covid’den öldü.

“APTAL BİR BİLİM”

Yoga kanalı milyonlarca kişi tarafından izlenen Ramdev, modern tıbbı “aptal bir bilim” olarak tiye aldı ve bir videosunda takipçilerine, birçok Hintli doktorun aşı olmalarına rağmen Covid’e yenik düştüğünü söyledi.

Ramdev, “Kendilerini bile kurtaramıyorlarsa ne biçim doktorlar bunlar?” dedi.

DOKTORLAR PROTESTODA

Ramdev’in söylemlerine sessiz kalan hükümet için protestoya katılan doktorlar siyah bir kol bandı taktılar. Ayrıca protestoya katılmak için hastalarının bakımını ihmal etmediklerini de belirttiler.

Eski başkanı Covid’den ölen Hindistan Tıp Derneği (IMA), Ramdev’i formüllerini satın almaya teşvik etmek için halk genelinde yanlış bir korku ve hayal kırıklığı duygusu yaratmaya çalışmakla suçladı.

Eleştirilere rağmen, Ramdev kendi çarelerini öne sürerken aşının etkinliğini küçümsemeye devam ediyor. IMA’nın genel sekreteri Dr Jayesh Lele, “Ramdev, eğitimsiz insanlarla bölgeleri ele geçirmeye çalışıyor ve onlara bunun ucuz bir ilaç olduğunu söylüyor” dedi.

İlginizi Çekebilir Hindistan'da coronadan ölenlerin sayısı 300 bini geçti

İlginizi Çekebilir Hindistan, 50 milyon doz Pfizer aşısı için görüşmelere başladı