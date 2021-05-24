Hindistan’da coronadan ölenlerin sayısı 300 bini geçti

Dünya genelinde corona virüsü vaka ve ölü sayısında artış sürerken, Hindistan'da corona virüsü salgınında vaka ve ölüm sayılarında rekor kaydedildi. Ülkede son 24 saatte 4 bin 455 yeni corona virüsü kaynaklı can kaybı yaşanmasıyla ülke genelinde toplam corona virüsü kaynaklı ölü sayısı 303 bin 751'i ulaştı. Corona virüsü vaka sayısı ise 26 milyon 752 bin 447 olarak açıklandı.

“ÜÇÜNCÜ DALGA KAÇINILMAZ”

Hindistan sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk 100 bin Covid-19 kaynaklı ölüm 9 ayda kaybedilirken, 7 ay içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bine, son 100 bin ölü ise yalnızca son 26 günde görüldü.

Bakanlık, son 26 günde günlük ölü sayısının 4 binin altına düşmediğinin altını çizdi. Hindistan hükümetinin Covid-19 danışmanı K. Vijay Raghavan, “Hindistan'da üçüncü bir Covid-19 dalgasının yaşanması kaçınılmaz” ifadesini kullandı.

Hindistan'da son 24 saat içerisinde, 942 bin 722 aşı yapılırken toplamda 196 milyon kişi aşılandı. Ülkede yerli aşı Covishield, Covax’in aşısının yanı sıra Rusya tarafından üretilen Sputnik-V aşısı halka uygulanıyor.

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