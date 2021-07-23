Yunan basınından Erdoğan’ın sözlerine karikatürlü saldırı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti sırasında yaptığı açıklamaların Yunanistan basınındaki yankıları sürüyor.

YUNANİSTAN'DA DUYULAN RAHATSIZLIK KARİKATÜRE YANSIDI

Yunanistan'ın ulusal yayın organlarından Kathimerini gazetesi, Erdoğan’ın açıklamalarından ve KKTC için sunduğu iki devletli çözüm önerisinden duyduğu rahatsızlığı karikatüre yansıttı.



Karikatürde, Kıbrıslı Türkleri Rum kesiminin zulmünden kurtaran 20 Temmuz 1974 tarihli Kıbrıs Barış Harekatı'na işaret edilerek, Rum tarafıyla KKTC arasına çizilen sınırdan bahsedildi.

KKTC ADADAN KOPARTILIYOR

Özellikle son dönemde Türkiye ile KKTC arasında artan iş birliğine dikkat çekilen çizimde, KKTC'nin Türkiye tarafından adadan kopartıldığı resmedildi.

Karikatürist İlias Makris tarafından 20 Temmuz 2021 tarihinde çizilen karikatürde üzerinde Türk bayrağı olan bir teknenin KKTC'yi ana karadan ayırarak çektiği görülürken, karikatürde 1974 yılındaki ve şu andaki durum çizimlerle anlatıldı.