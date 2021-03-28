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Yunanistan turizm sezonunu 14 Mayıs’ta açacak

Yunanistan Turizm Bakanı Yardımcısı Sofia Zaharaki, Yunanistan’da turizm sezonunun 14 Mayıs'ta açılacağını ve tatil için ülkeye gelenlerden AB ülkelerinden birinin onayladığı aşı belgesi isteneceğini belirtti.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 11:56, 28/03/2021
HaberlerDünya
Yunanistan turizm sezonunu 14 Mayıs’ta açacak

Yunanistan Turizm Bakan Yardımcısı Sofia Zaharaki, Mega TV'de yaptığı konuşmada, Yunanistan'da turizm sezonunun 14 Mayıs'ta açılmasının beklendiğini dile getirdi. Bakan Zaharaki, o zamana kadar İsrail ile bir pilot uygulamanın başlayacağını ve ilk İsrailli turistlerin geleceğini belirtti.

Yunanistan Turizm Bakan Yardımcısı Sofia Zaharaki açıklamalarda bulundu.

AŞI BELGESİ İSTENECEK

www. greekcitytimes.com haber sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde, Yunanistan'a gelecek yabancı ülke turistlerinin, ülkeye girebilmeleri için bir aşı sertifikasına, negatif bir PCR testinin yanısıra, muhtemelen Covid-19 hastalığını geçirip geçirmediklerine dair bir sertifika isteneceğini belirten Zaharaki “Bütün bu belgelerin  bir AB sertifikası olarak onaylanması gerekiyor, ayrıca tüm sınır giriş kapılarında hazlı tanı kitleri ile test yapılacağını söylemek istiyorum” diye konuştu.

TURİZM ÇALIŞANLARI ÖNCELİKLİ AŞILANACAK

Zaharaki turizm çalışanlarına aşılamada öncelik verileceğini belirterek bu yılki turizm sezonunun geçen yıldan daha iyi olacağını söyledi.

Haber İsrail tatil Yunanistan