Zengine aşılı turizm paketi: 45 bin euroya Dubai, Hindistan tatili

Corona virüsü tehlikesi bütün dünyayı kaosa sürüklerken, bundan yararlananlar da var. Zenginlerin üye olduğu kulüpler, zenginleri çekmek isteyen ülkeler “aşılı turizm paketi” sunuluyor.

Avrupalı ve ABD'li zenginlerin hücum ettiği program şöyle işliyor; Uçuş öncesi negatif test yaptırılıyor ve “Aşı turizmi” başlatan ülkeye gidiliyor. Orada ilk doz aşı alınıyor. Ardından, ülke içinde istenildiği gibi tatil yapılıyor ve tatilin bitimine yakın ikinci doz aşı yaptırılıyor.

DUBAİ'DE; BIONTECH AŞISI

Avrupalı zenginler için şu anda “Aşı turizmi”nin gözde ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri. Korona aşısı dahil Dubai gezisi 45.000 Euro. İngiltere'de, Londralı Concierce Club-Knightsbridge Circle'ın randevu beklemek istemeyen üyeleri bu parayı veriyor. Paket, birinci sınıf uçuş, 21 günlük lüks konaklama ve Pfizer/BioNTech aşısını kapsıyor.

Lady Gaga gibi yıldızlarla toplantılar düzenleyen bu kulübün üyeleri zaten yıllık olarak yaklaşık 30 bin Euro üyelik aidatı ödüyor ama bu paket ekstra. Üye olmayanların da programa katılması mümkün.

Pfizer/BioNTech aşı paketli turlarda Dubai'nin yanı sıra Abu Dabi de dikkati çekiyor.

HİNDİSTAN'DA ASTRAZENECA

Knightsbridge Circle'ın kurucusu Stuart McNeill, Telegraph Gazetesi'ne müşterilerinin yaklaşık yüzde 20'sinin bu programı seçtiğini söyledi.

Şirket, AstraZeneca aşısı yaptırmak isteyenleri de Hintistan'a “Aşı turuna” götürmeyi planlıyor. İlk şırınga Hindistan'da alınıyor, ardından Madagaskar'a gidilip geziliyor ve sonra ikinci şırınga için yeniden Hindistan'a dönülüyor. Aşı ile karışık zengin turizminin ardından da, çıkış ülkesine geliniyor.