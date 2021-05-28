2021 KPSS başvuruları başladı! ÖSYM tarafından başvuru ücreti açıklandı!

2021 KPSS lisans sınav başvuruları, 28 Mayıs 2021 tarihinde, ÖSYM'nin resmi web sitesinde başlarken, KPSS lisans kılavuzu, kurum tarafından yayımlandı.
Başvurular ne zaman sona eriyor?
28 Mayıs'ta başlayan başvurular, 14 Haziran 2021 tarihinde sona eriyor. Geç başvuru tarihi 22-23 Haziran tarihi olarak kurum tarafından açıklandı.
Sınav ücretleri ne kadar?
2021 KPSS başvuru ücreti, genel yetenek genel kültür 90 TL, alan bilgisi oturumları 65 TL, ÖABT sınavı 95 TL olarak açıklandı. Ücretler ÖSYM’nin “ödeme” sayfasında yatırılabilmektedir.
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2021 KPSS kılavuzu genel bilgiler
KPSS sınavına dair güncel bilgiler ÖSYM’nin sayfasında yayınlandı. Kılavuz sayfasına gitmek için TIKLAYINIZ
Sınavlar ne zaman yapılacak?
Genel yetenek – Genel kültür sınavı, 1 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. A grubu ve Alan Bilgisi sınavı, 7 Ağustos – 8 Ağustos 2021 tarihinde, KPSS ÖABT sınavı, 15 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.
Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS sınav sonuçları (4 sınav), 16 Ağustos 2021 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sayfasında açıklanacak. Sonuçların açıklanma saatine dair bilgi kurum tarafından paylaşılmadı.