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ATA AÖF sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan ATA AÖF vize sınavları hakkında açıklama geldi. ATA AÖF bahar yarıyılı ara (vize) sınavlarının çevrimiçi (online) yapılmasına karar verildi.

Güncellenme: 11:50, 03/03/2021
HaberlerEğitim
ATA AÖF sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

Corona virüsü sebebiyle online olarak yapılan ATA AÖF vize sınavları için karar açıklandı. ATA AÖF'te kaydı bulunan binlerce öğrenci vize sınavlarına evlerinden, online olarak katılacak.

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan sınav açıklaması şu şekilde;

“Açıköretim Fakültemizin değerli öğrencileri;

Yapmış olduğumuz görüşmeler ve istişareler sonucunda Covid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak 2020-21 Bahar Yarıyılı ara (vize) sınavlarının çevrimiçi (online) yapılmasına karar verildi.

Vize sınavının Nisan ayı içinde yapılması planlanmaktadır. Akademik takvim güncellenecektir.”