Atatürk öğretilmiyor

Talim Terbiye Kurulu İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı'nın hazırladığı 361 sayfalık, “Öğretim Programları Değerlendirme Raporu 2020” yayınlandı. Fen Bilgisi, Fizik, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gibi 16'sı ilköğretim ve 15'i ortaöğretimde okutulan 31 ders incelendi.

25 BİN ÖĞRETMEN

2019-2020 eğitim-öğretim yılında güncellenen müfredat Ankara, Antalya, Balıkesir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun ve Trabzon illerinde bulunan resmi okullarda görevli 370 bin 491 öğretmene soruldu. Araştırmaya, 26 bin 576'sı katıldı.

“DİKKAT ÇEKİCİ BULGU”

Öğretmenler, milli gün ve bayramların anlatımı için ayrılan süreyi yetersiz buldu. TTK da bu durumu, “Öğretmenlerin sıklıkla belirttiği ders saatinin artırılması gerektiği düşüncesi dikkat çekici bulgulardan” diyerek, rapora aldı.

MÜFREDAT DEĞİŞECEK

TTK Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez'in, “Ülkemizin bugününden yarınına büyük umutlar bağlanan gelecek nesillerinin, daha donanımlı yetişmesi zorunlu olup, öğretim programlarının yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır” görüşünün de yer aldığı raporda, içeriklerin yenileneceği kaydedildi.

10 KASIM BAYRAM MI?

“Hayat Bilgisi Dersi'nde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası'nda Atatürk'ün hayatı olmalıydı ama yoktu. Diğer temada yer almıştı. Hayat Bilgisi Dersi'nde özellikle bu konuda ciddi sıralama hataları var. Örneğin; 10 Kasım haftasında ‘milli bayramlara katılır' kazanımı gibi hatalar. Belirli gün ve haftalara denk gelen kazanımlar, sırasıyla verilmiyor.”

ÖZGÜRLÜK VE AKIL

“İlkokul 4. sınıftaki İnsan Hakları Dersi, soyut kavramlar içerdiği için kaldırılıp, Hayat Bilgisi Dersine ‘hak ve özgürlük' konusu eklensin. Ahlaki değerlere ait kazanımlar daha fazla olsun. Yine, 11. sınıf felsefe dersinde akıl yürütme ve mantık kazanımları arttırılsın.”

İNKILAP TARİHİ SINAV SENESİNE

■ İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde konular kronolojik sıralanmıyor.

■ Netlik yok ve öğrenciler konular arası bağlantıda zorlanıyor.

■ Derste tüm yurtta bütünlük için eksik konular eklenmelidir.

■ Belgeseller ülkedeki tüm öğretmenlere ulaştırılıp, birlik sağlanmalı.

■ Atatürkçülük kazanımları için 8. ve 12. sınıfta ders süresi yetersiz.

■ 12. sınıfların YKS'ye hazırlandığı düşünülürse, sürenin yetmediği aşikar.

Milli bayramlar müfredata sığmamış “Hayat Bilgisi Dersi 1. Sınıf Öğretim Programı'ndaki, ‘bayram, kutlama ve törenlere katılmaya istekli olur' kazanımı ile ilgili konular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen gün ve haftada işlenebilir. Öğretmen olarak biz bu kazanımları öne çekiyor veya geriye alıyoruz. Bu öğrencilerde ciddi sıkıntı yaratıyor. Milli gün ve bayramların kavranması için derste konuların anlatım süresi de yetersiz.”

MELEK, ŞEYTAN, CİN ÇIKSIN!

■ Öğrencilere ahlaki davranışlar kazandırmak için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine konu eklensin. ‘Melek, şeytan, cin' gibi soyut kavramlar, 7. sınıfa uygun olmadığı için kitaptan çıkarılsın.