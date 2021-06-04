Covid-19’lu veya temaslı adaylar sınava girebilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, adaylar ve sınav görevlilerinin virüs risk durumlarının Sağlık Bakanlı-

ğı'nca MEB'e anlık bildirildiğini söyledi. Testi pozitif veya temaslı olan öğrencilerin ayrı salon veya binada sınava alınacağını, pozitif veya temaslı gözetmenlerin ise görevinin iptal edileceğini bildirdi.

MASKENİZİ ÇIKARABİLİRSİNİZ

Sınav binası ve bahçesine öğrenci ve görevliler girebilecek. Veliler, alınmayacak. 45 dakika arada, öğrenciler okul dışına çıkamayacak. Bahçede sosyal mesafe korunacak. Öğrenciler, sınavdan aynı anda çıkarılmayacak. Okul koridor ve bahçesinde maske takılacak. İsteyen, sınavda maskesini çıkarabilecek.

Adaylar dikkat!

■ Sınav yeri, sınıf ve sıra numaranız e-okul'a girildi.

■ Evraklarınız, sınav günü sıranızda olacak.

■ Sınav 09:30'da ama en geç 09:00'da okulda olmalısınız.

■ HES kodunuz yoksa alın.

■ Nüfus cüzdanını unutmayın.

■ Akıllı telefon gibi dijital araçlar içeriye alınmayacak.

■ 2 kurşun kalem, silgi, kalemtraş mutlaka götürün.

■ Etiketi olmayan bir şişe su ve şeker götürebilirsiniz.

SON 48 SAATTE NE YAPILMALI?

LGS Uzmanı/Rehber Öğretmen Köksal Bayazıt: “Adaylar, cuma günü notlarına son kez göz atıp, isterlerse bir deneme sınavı çözebilir. Cumartesi günü kesinlikle konu tekrarı, test çözümü veya deneme sınavı yapmasınlar. Sınav öncesi kendilerini mutlu edecek faaliyetler yapsınlar. Saatlerce ekran başında oyun oynamasınlar. Anne-babalar, çocukta strese yol açacak diyalogtan kaçınmalı. Çalışmalarını takdir etmeniz, motivasyonlarını arttıracak.”