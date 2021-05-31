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DGS başvuruları için son gün! DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

DGS sınavına başvurular için son gün geldi, Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 31 Mayıs'ta yani bugün bitecek. Başvurular online olarak Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Bu yıl 11 Temmuz tarihinde yapılacak olan DGS için başvuru ücreti 150 lira olarak belirlendi.

Güncellenme: 09:18, 31/05/2021
HaberlerEğitim
DGS başvuruları için son gün! DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kapsamında gerçekleştirilecek DGS için başvurular için son gün bugün. Önlisans eğitimlerini lisans seviyesine yükseltmek isteyen öğrenciler başvurularını bugün tamamlamak zorunda.

DGS BAŞVURU EKRANI (ÖSYM AİS)

DGS BAŞVURU KILAVUZU 2021

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvuru işlemleri 21 Mayıs tarihinden itibaren ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. DGS başvuru kılavuzu da ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

DGS başvuruları 21 Mayıs –31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran olarak belirlendi.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? 

DGS başvuru ücreti 2021 yılı için 150 lira olarak belirlendi.

DGS NASIL OLACAK?

DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.