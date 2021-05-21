Hoplaya zıplaya dil öğrenin

Türkiye'nin dört bir yanından gelen, “İngilizce öğrenemiyorum. Anlıyorum ama konuşamıyorum” gibi şikayetleri Prof. Dr. Cem Balçıkanlı, “50 Soruda Dil Öğrenme” adlı bir kitapta cevapladı. Prof. Balçıkanlı yabancı dil öğrenimiyle ilgili merak edilenleri SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

DERS DEĞİL DİL

“Başarısızlığın sebeplerinin ders saati azlığı, öğretmen niteliği, dil öğrenmeye başlama yaşı, öğretim -ölçme yöntemleri ve ‘İngilizce öğrenmek çok zor' gibi toplumsal algılar olduğunu gördük. Temel problem İngilizce'nin öğretilecek bir ders gibi görülmesi. Dil bir iletişim aracı olarak görülmezse, başarılı olunmaz.”

ANLAYAN KONUŞUR!

“Çocuklar, bilgisayar oyunlarıyla pek çok kelimeyi duyarak doğru telaffuzu öğreniyor. Çocuğunuz, bilgisayar oyunu oynarsa ona kızmayın. Bir plan yapıp, heyecanına ortak olun. Dinlediği veya okuduğunun yüzde 80'ini anlayan herkes konuşabilir.”

KONUŞAN KAZANIR

“Çocuğunuz eğer şimdi ilkokul 1. sınıfta ise 8 yıl sonra liseye geldiğinde ana dili dışında en azından bir lisana hakim olmalı, olamıyorsa aldığı eğitim eksiktir. Salgın bitse de dijital eğitim sürecek. Tarihsel dönüşüm yaşanırken, global dünyayla aynı dili konuşanlar kazanacak.”

2030'DA DİL ŞART OLACAK

“Covid-19 salgını ortak dil olan İngilizceyi kullanıp dijital teknolojiye hakim olanların yaşam standartlarının yüksek olabileceğini gösterdi. 2030'a doğru birden fazla dil bilmeyen bir çocuk için yaşam çok zorlaşacak.”

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı kimdir?

İstanbul, 1980 doğumlu. Gazi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı'nda ders ve Türkiye genelinde öğretmenlere eğitim veriyor.