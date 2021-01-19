İTÜ ile Katar Üniversitesi arasında anlaşma

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Katar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hassan Al-Derham iki üniversite arasında iş birliğini geliştirecek mutabakat anlaşması imzaladı.

Türkiye'nin Katar Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile Katar Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Eğitim'den sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mariam Al-Maadeed'in ve her iki üniversiteden ilgililerin katılımıyla imzalanan anlaşma iki kurum arasında özellikle bilimsel araştırma konusundaki işbirliğine ve işbirliği yöntemlerine vurgu yapıyor.

BİLİMSEL BİLGİ ALIŞVERİŞİ YAPILACAK

Açıklamada, işbirliğinin bir sonucu olarak Katar Üniversitesi İleri Malzeme Merkezi ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Levent Trabzon'un grubu arasında deniz suyunun arıtılması ve su arıtma alanındaki araştırmanın ortaya çıktığı kaydedildi. İTÜ'den iki ekibin bu konuda bilimsel makale yayınladıktan sonra araştırma projelerini TÜBİTAK'a ve Katar Vakfı'na sunmuş ardından da KÜ'nün Uluslararası Araştırma İşbirlikleri Destekleme (IRCC) programına fon desteği için başvurdukları belirtildi.

İTÜ ile KÜ'nün mutabakat anlaşması imzalamasının önemi ise şu şekilde anlatıldı:

“iki kurum arasındaki araştırma işbirliğini daha da artıracak ve deniz suyunun arıtılması ve su arıtma gibi Katar için olduğu kadar Türkiye için de stratejik öneme sahip bir konuda iki ülke halkının yararına bilimsel ve teknolojik alanda üstünlük elde etmek için kapasite geliştirme olanakları sağlayacak.

Yapılan işbirliği ve mutabakat anlaşması aynı zamanda bilgi birikiminin, eğitim ile akademik ve bilimsel çalışma deneyimlerinin paylaşılması; bültenler, dergiler, çalışmalar, istatistikler ve diğer veriler de dahil olmak üzere bilgi alışverişi; çalışmalar yapmak; konferanslar, toplantılar ve eğitimler düzenlemek ve öğretim üyeleri ve/veya araştırmacıların değişimi için bir çerçeve oluşturacak.”

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