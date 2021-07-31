KPSS giriş belgesi: KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?

Uzun zamandır çalışmalarını sürdüren memur adaylarının beklediği KPSS için geri sayım başladı. KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS giriş belgesi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebiliyor.

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KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Adayların sınava girmeden önce nüfus cüzdanını ve KPSS sınav giriş belgesini yanında getirmesi zorunlu.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta, 10:15’te düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek

ÖSYM ADAYLARI UYARDI

KPSS'ye dair ÖSYM'den bir de uyarı yayınlandı:

“01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”

“01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”