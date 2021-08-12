KPSS ÖABT sınavı ne zaman? KPSS sınav giriş belgesi…

KPSS ÖABT sınavı için geri sayım başladı. KPSS ÖABT sınavı 15 Ağustos’ta yapılacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren KPSS giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

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KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi bu hafta sonu binlerce memur adayının katılımı ile gerçekleştirilecek. Adayların sınava girmeden önce nüfus cüzdanını ve KPSS sınav giriş belgesini yanında getirmesi zorunlu. Adaylar ais.osym.gov.tr adresine girerek sınav giriş yerlerini öğrenebilecek ve sınav giriş belgelerini çıkartabilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek

ÖSYM ADAYLARI UYARDI

KPSS’ye dair ÖSYM’den bir de uyarı yayınlandı:

“15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”