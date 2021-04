Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, şunları belirtti:

* ‘Yerinde karar’ uygulamasıyla devam eden yüz yüze eğitime katılım ortalaması yüzde 80'i buldu.

* Ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hassasiyetiyle bu uyumu sürdürmek çabasındayız.

* Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen…

