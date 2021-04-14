Okullar kapandı mı? MEB’ten ilkokul, ortaokul ve liseler için karar…

Vaka sayılarının yükselmesi nedeniyle yeniden okulların kapatılması kararı alındı. Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında yeni kararların 15 Nisan Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

OKULLAR KAPATILDI MI? HANGİ SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPACAK?

MEB'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Ülkemiz genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır.

* Buna göre ilkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

* Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

* Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

* 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir.

* 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir.

* Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir.

* Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.