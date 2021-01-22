Sınavı kazan kampüse gelme

Türkiye'deki 8.1 milyon üniversite öğrencisinin, ‘üniversiteleri açın' çağrısı duyulmazken, ÖSYM yeni üniversite öğrencilerini seçmek için sınav takvimi açıkladı. Üniversitelerde 2022'de okuyacak öğrencileri almak için 26-27 Haziran'da 2021 YKS yapılacak.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, şehirler arası öğrenci hareketliliği gerekçesiyle, üniversite açılma kararını yine valiliklere bıraktı. Üniversiteler, 1 yıldır yüz yüze eğitime açılmadı. Öğrenciler, 1 Mart'ta bahar döneminin yüz yüze başlamasını istiyor.

Sınavlar başlıyor

YKS 2021 başvurusu: 4 Şubat- 2 Mart

YKS 2021 geç başvuru: 17-18 Mart

TYT 2021 Sınavı: 26 Haziran

AYT 2021 Sınavı: 27 Haziran

Sınav sonuçları: 4 Ağustos

ÜNİVERSİTELİLER NE DİYOR?

TAVUKLARA DİKİŞ ATIYORUZ”

“Üniversitelerde, durum içler acısı. Hocalarımız, dikiş atmayı öğrenmemiz için bizden dana dili veya tavuk almamızı istedi. Dil pahalı, tavuk aldık. Hocalar, tarif ediyor. Bilgisayar başında, tavuklara dikiş atıp, öğrenmeye çalışıyoruz. Annem, ‘Tavukları da, ziyan ediyorsunuz' diye kızıyor. Uzaktan eğitimle sağlıkçı olunmaz.”

“EBE OLACAĞIM DOĞUM GÖRMEDİM”

4 yıllık ebelik bölümü son sınıf öğrencisi B.B, “YÖK bize ‘kriter defteri' veriyor. Mezun olmadan 100 doğum muayenesi ve 40 doğuma girmem gerekiyor. Biz hiç doğum görmedik. Yanımızda bir gebenin doğumu başlasa, yapabileceğim hiçbir şey yok. Hasta olsam, ben kendime iğne bile yaptırmam. Uygulamalı eğitim başlamalı.”