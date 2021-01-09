Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek?

Öğrenciler ilk eğitim döneminde 22 Ocak tarihinde son kez ders yapacak ve karnelerini alacak. İki hafta olarak planlanan yarıyıl (sömestr) tatili üç hafta sürecek ve öğrenciler 15 Şubat Pazartesi günü tekrardan ders başı yapacak. İkinci dönemde bir hafta yapılması planlanan ara tatil ile bu seneye mahsus olmak üzere olmayacak.

SINAVLAR OLACAK MI?

Bu dönemde ilkokul ve ortaokulda sınav olmayacak. İlkokul ve ortaokulda okuyan öğrencilerin karne notları, derse katılım puanı üzerinden verilecek. Derse katılım puanı ise öğrencilerin EBA TV’de gösterdiği performans ve ödevleri üzerinden belirlenecek.

Liselerde ise ilk dönem yapılacak sınavları ikinci dönem yapılacak ve karne notları sınavlar sonucunda belirlenecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son yaptığı açıklamada okullarda online eğitimin 22 Ocak'a kadar süreceğini açıkladı. 15 Şubat'ta başlayacak okulların yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği ise henüz belirsiz. Bakanlık, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yapacakları görüşmeler ve corona virüsü vakalarının son durumuna göre kararını verecek.

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