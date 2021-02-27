YÖKDİL sınav giriş belgesi: YÖKDİL için ÖSYM’den saat uyarısı

YÖKDİL için geri sayım başladı. YÖKDİL’e girecek adaylar sınav yerlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sınav giriş belgeleri de aynı adresten çıkarılabilir.

YÖKDİL SINAV YERİ SORGULAMA

YÖKDİL İÇİN ÖSYM’DEN UYARI

2020-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi’ne ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı ve geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, ertelenen YÖKDİL sınavı 28 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında yapılacak.