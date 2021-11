Ziraat mühendisliğinin eski değeri kalmadı, fakülteler boş kaldı

Son yıllarda tarımsal girdi maliyetlerini artması çiftçiyi üretim yapmaktan uzaklaştırırken, bir dönemin popüler mesleği olan ziraat mühendisliğine de ilgiyi azalttı. ÖSYM'nin verilerine göre öğrenci alan 36 ziraat fakültesinin bu yıl ki 5 bin 645 kişilik kontenjanına başvuran öğrenci sayısını çok düşük oldu.

İlker KILIÇASLAN

Yüksek Öğretim Kurulu'na(YÖK) bağlı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin(ÖSYM) bu yılki verilerine göre bir dönemin gözde meslekleri arasında yer alan ziraat mühendisliğine ilginin azaldığı ortaya çıktı.

Konuyu gündeme taşıyan CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, bu yıl öğrenci alan 36 ziraat fakültesinin 5 bin 645 kişilik kontenjan açmasına karşın bu fakülteleri tercih eden öğrenci sayısında büyük düşüş yaşandığını açıkladı.

CHP'li Başevirgen, ÖSYM verilerine göre Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi gibi köklü üniversitelerin bünyesinde bulunan Ziraat Fakülteleri'nin nispeten daha çok tercih edildiğini, diğer üniversitelerde bulunan Ziraat Fakültelerini tercih eden öğrenci sayılarının açıklanan kontenjanın çok altında kaldığını ifade etti.

“BOŞ KONTENJANLAR SİSTEMDEKİ ÇARPIKLIĞI ORTAYA KOYUYOR”

Ziraat fakültelerinin tercih edilmemesi ve bu fakültelerin kontenjanlarının doldurulamamasının sistemdeki çarpıklığı ortaya koyduğunu ifade eden CHP'li Başevirgen, bazı fakültelerden örneklemeler verdi.

CHP'li Başevirgen'in örnekler verdiği fakülteleri şu ifadelerle dile getirdi; “Örneğin, Erzurum Atatürk Üniversitesi 280 kontenjan açıklamış buna karşılık halen 225 boş kontenjan bulunuyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 135 kontenjan açıklamış buna karşılık halen 93 boş kontenjan bulunuyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 362 kontenjan açıklamış buna karşılık halen 196 boş kontenjan bulunuyor. Yıllardır ziraat eğitimi vermekte olan bu üniversitelerimiz dışında 30 civarında üniversitemiz daha bulunmakta ki, bunların durumları da çok daha kötü.”

“ÖĞRENCİSİ OLMAYAN BÖLÜMLERDE 10’DAN FAZLA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VAR”

Ziraat Fakültelerine bağlı bazı bölümlerin hiç tercih edilmediğinin altını çizen CHP'li Başevirgen açıklamasına şöyle devam etti; “Özellikle Zootekni, tarla bitkileri ve toprak bölümlerini tercih eden öğrenci sayısı neredeyse yok denecek kadar az. Örneğin: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bu yıl açıkladığı 207 kontenjandan 37'sini doldurabilmiş durumda. Ayrıca Zootekni Bölümünde hiç öğrenci yokken 10’dan fazla öğretim görevlisi olması da akıl alır gibi değil.”

“BİR ZAMANLARIN POPÜLER MESLEĞİ DEĞER KAYBETTİ”

Ziraat Mühendisliğinin tarım ülkesi olan Türkiye'de bir dönemin en popüler mesleği olduğunu söyleyen CHP'li Başevirgen, yeteri donanıma sahip olmadan açılan üniversite sayısındaki artışın ve tarım politikalarında uygulamaya konan yanlışlıkların popüler olan mesleği günümüzde değersiz hale getirdiğini dile getirdi.

CHP'li Başevirgen açıklamasına şöyle devam etti; “Bir dönemin popüler mesleği olan ziraat mühendisliğinin halk ve öğrencilerin gözünde uğradığı değer kaybı iş bulma problemiyle doğrudan ilişkilidir. Ülkemizde gerek ziraat fakültesi ve gerekse bölüm sayısı, dolayısıyla da alınan öğrenci ve iş bulamayan ziraat mühendisi sayısı giderek artmaktadır. Özellikle son yıllarda kamuda yeterli sayıda Ziraat Fakültelerinin çeşitli bölümlerinden mezun olanların istihdam edilmemesi ülke tarımının geleceğini etkilemektedir.

Tarımın sürdürülebilirliği tarım politikasının varlığı yanında gençlerin tarımın içinde yer alma isteklerine de bağlıdır. Ayrıca yanlış uygulanan tarım politikaları sebebiyle çiftçimizi üretimden uzaklaştırması, ziraat mühendisliğine olan ilgiyi de azaltan önemli bir faktördür. Ancak bugünkü tabloda geleceklerine dair bir umut göremeyen gençlerimiz ne yazık ki bu stratejik sektörden uzak durmaya başladı. Bu durum Türk tarımının geleceği için büyük bir risk. Çünkü eninde sonunda tarıma dönüş kaçınılmaz olacak.”

“İŞSİZ OLAN ZİRAAT MÜHENDİSLERİNE HER YIL YENİSİ EKLENİYOR”

Türkiye'de şuanda 25 bin ziraat mühendisinin işsiz olduğunu ve her yıl buna 5 bin kişinin daha eklendiğini söyleyen CHP'li Başevirgen açıklamasını şu cümlelerle sonlardı; “Bu mesleğin gözden düşmesine neden olan sorunların bir an önce çözülmesi ve her yıl mezun sayısı kadar mühendisin kamuda istihdam edilmesi şarttır.

İleride teknik eleman açığımızın oluşmaması için ziraat fakülteleri yeniden cazip hale getirilmelidir. Çünkü ülkemiz için tarım vazgeçilmezdir. Fakültelerden mezun olan ziraat mühendislerimiz pazarda, lokantada, fabrikalarda çalışmak yerine mesleği olan üretimde çalışmalıdır.”