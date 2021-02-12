2020’de cari açık 36,7 milyar dolar oldu

Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığı, 2019 yılının Aralık ayına göre 473 milyon doları artarak 3 milyar 210 milyon dolara yükseldi. Bunun sonucunda 2020 yılı cari işlemler açığı 36 milyar 724 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2019 yılında 6 milyar 759 milyon dolar cari fazla verilmişti.

Bu gelişmede, 2019’da 16,8 milyar dolar olan dış ticaret açığının 2020’de 37,9 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.

2019’da 35,5 milyar dolar olan net hizmet geliri, salgına bağlı olarak turizmdeki gelirlerindeki gerileme sonucunda 9,6 milyar dolara gerilemesi de cari açığı büyüttü.

YABANCI SICAK PARA ÇIKTI, REZERVLER ERİDİ

36,7 milyar dolarlık cari açığın finansmanı, büyük oranda rezervlerden karşılandı. Resmi rezerv varlıklar 2020’de 31,9 milyar dolar azaldı.

Gayrimenkul dahil net doğrudan yatırım girişi, 2019’da 6,3 milyar dolarken, 2020’de 4,6 milyar dolara geriledi.

2019’da 1,3 milyar dolar olan gayrimenkul hariç net doğrudan yatırım girişi ise 2020’de 0,2 milyar dolara geriledi.

Hisse senedi ve tahvil kaleminde ise 5,5 milyar dolarlık net çıkış yaşandı.

KREDİ PATLAMASI CARİ AÇIĞI BÜYÜTTÜ

Pandemi yılı olan 2020’de yüksek cari açık verilmesinde, rekor kredi genişlemesi etkili oldu. Hükümet doğrudan gelir desteği yerine vatandaşı ve şirketleri kredi kullanmaya yönlendirmiş, TL kredi hacmindeki artış 700 milyar TL’yi aşmıştı.

Bunun sonucunda ithalat artarken, TL’den dövize ve altına geçiş de hızlanmış, yıla 5,95’ten başlayan dolar/TL kuru, kasım ayı başında 8,57’yi görmüştü. Bu gelişmeler sonucunda ekonomi yönetimi değişmiş, para politikasında değişime gidilmişti.