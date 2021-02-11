AB iflaslar ve sorunlu kredilerle karşı karşıya

Euro bölgesi maliye bakanlarının pazartesi gerçekleşecek görüşmeleri için hazırlanan Avrupa Komisyonu belgesine göre neredeyse 2.3 trilyon euro (2.8 trilyon dolar) büyüklüğündeki devlet yardımlarıyla euro bölgesi hükümetleri şimdiye kadar iflaslardaki artışın önüne geçebildi.

Belgeye göre, devlet yardımları olmasaydı ve bankalar yeni krediler vermeseydi, corona virüsü salgınının neden olduğu ekonomik yıkım sebebiyle varolan nakitlerini tüketmek zorunda kalacak AB şirketlerinin neredeyse dörtte biri 2020’nin sonuna kadar likidite sorunu yaşayacaktı.

“SORUNLU KREDİLERİN VE İFLASLARIN ARTMASINA NEDEN OLACAK”

Reuters tarafından görülen belgede, “Benzeri görülmemiş destek önlemleri sona erince, şirketlerin bir kısmı muhtemelen borçlarını ödeyemeyerek sorunlu kredilerin ve iflasların artmasına neden olacak” ifadeleri yer alıyor.

Bakanlar, pazartesi günü şirketlere olan devlet desteğinin gelecekte kesilmesi durumunda nasıl yöneteceklerine ve özel sektörün yardımıyla hangi şirketlerin faal olacağını belirlemenin en iyi yollarını görüşmeye odaklanacaklar.

Görüşmelerin hazırlanmasında yer alan bir üst düzey euro bölgesi yetkilisi, “Mali desteğin şimdilik uzun bir süre daha sürdürülmesi için fikir birliği var. Ancak bu desteğin şeklinin değişmesi ve daha odaklanılmış destek sağlanmasına kademeli bir geçiş yapılması gerektiğine dair de bir anlayış var” dedi.

Belgeye göre 2020’nin üçüncü çeyreğinde euro bölgesinde ertelenen borçlar kapsamında krediler 587 milyar euroya ulaşırken bunların yüzde 60’ını kurumsal krediler oluşturuyor. İkinci çeyrekte, euro bölgesinde sorunlu kredilerin tüm kredilere oranı ise yüzde 5.23 oldu. (REUTERS)



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