ABD Senatosu, 550 milyar dolarlık altyapı paketinin hazırlıklarını tamamladı

ABD'de 550 milyar dolarlık altyapı yatırımlarını içeren paketin taslak metni tamamlandı. Paket yol inşaatlarından elektrikli araç şarj istasyonları kurulmasına kadar birçok alanda yeni altyapı yatırımlarını içeriyor.

SOZCU.COM.TR

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ABD Senatosu Pazar günü, 550 milyar dolarlık iki partili altyapı yasasının metnini tamamladı. Yasa daha sonra Senato’ya sunulacak.

Tasarı, yol inşası, elektrikli araç şarj istasyonları inşası ve kurşun su borularının değişimi için beş yıl içinde 550 milyar dolarlık yeni harcama öngörüyor.

İki partiden senatörlerin birlikte hazırladığı metinle ilgili Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer dün akşam yaptığı açıklamada, Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin hazırladığı taslağın günler içinde oylanmaya hazır olacağını söyledi.

EYLÜLDE KONGREYE GELECEK

ABD Temsilciler Meclisi'nin tatili eylül ayında sona ereceği için paket Senato onayının ardından ancak eylülde Kongre önüne gelebilecek.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de dahil olmak üzere pek çok Demokrat, altyapı tasarısını 3,5 trilyon dolarlık bütçe uzlaşma paketiyle birlikte geçirmek istiyor.

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