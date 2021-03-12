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ABD’den Huawei’nin tedarikçilerine yeni kısıtlamalar

ABD'de Donald Trump yönetiminin ardından koltuğu devralan Joe Biden da Çinli teknoloji devi Huawei'yi hedef alan karara imza attı.

Güncellenme: 09:05, 12/03/2021
HaberlerEkonomi
ABD’den Huawei’nin tedarikçilerine yeni kısıtlamalar

ABD’de Joe Biden yönetimi, bu hafta şirketlerin Çinli Huawei Technologies Co’ya satışlarına yönelik lisansları değiştirerek, 5G cihazlarla kullanılabilecek ürünleri tedarik etmelerine yönelik yeni kısıtlamalar getirdi.

Kaynaklar, değişikliklerin Huawei ile önceki lisanslar kapsamında üzerinde anlaşılan sözleşmeleri bozabileceğini söyledi.

Bu adımlar Biden yönetiminin ABD ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle hükümetinin kara listesine aldığı Huawei’ye ihracat konusundaki sert yaklaşımını kuvvetlendirdiğini gösteriyor.

ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü, lisans bilgilerinin gizliliğe tabi olduğunu söyleyerek sorulara yanıt vermedi. Huawei sözcüsü de sorulara yanıt vermedi. (REUTERS)

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Yayınlanma Tarihi:09:01,