Almanya büyüme tahminini düşürdü

Almanya hükümeti 2021’de ekonomik büyümenin ekimde açıkladığı yüzde 4.4 tahmininden düşük olmasını bekliyor.

Bir hükümet kaynağının verdiği bilgiye göre ikinci dalga corona virüsü vakaları ve vakaları sınırlandırmak için genişletilen tecrit önlemleri ekonomiyi olumsuz etkiliyor.

Berlin güncellenmiş tahminlerini gelecek hafta açıklayacak.

2020 DE YÜZDE 5 DARALDI

Almanya'nın ekonomisi devletin corona virüsü salgınının olumsuz etkilerini sınırlandırmak için attığı güçlü adımlarla 2020'de yüzde 5 ile beklentilerin altında daraldı.

Federal İstatistik Kurumu'nun açıkladığı öncü verilere göre, yüzde 5 olan ekonomik daralma Reuters'ın beklentisi olan yüzde 5.1'in altında geldi. Daralma, 2009'da yaşanan küresel finansal krizde rekor seviyede gerçekleşen yüzde 5.7'lik daralmanın da altında.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in koalisyon hükümeti, şirketlerin ve tüketicilerin salgını fazla zarar görmeden atlatmasına destek olmak için dünyanın en büyük ekonomisinde Mart'tan beri benzeri görülmemiş canlandırma ve yardım önlemleri açıklamıştı.

Takvim etkisinden arındırılmış öncü verilere göre ise ekonomi yüzde 5.3 daraldı. (REUTERS)

