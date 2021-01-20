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Gram ve çeyrek altın ne kadar? 20 Ocak altın fiyatlarında son durum ne?

Piyasaların Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandığı haftada altın fiyatları dar aralıkta hareket ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 443 lira oldu.

Güncellenme: 08:47, 20/01/2021
Haberler Ekonomi
Gram ve çeyrek altın ne kadar? 20 Ocak altın fiyatlarında son durum ne?

Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın: 443 lira

Çeyrek altın: 734 lira

Yarım altın: 1.468 lira

Cumhuriyet altını: 2.926 lira

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ALTIN YARIŞINDA ZİRVE TÜRKİYE'NİN

2020’de yüksek risk, düşük faiz oranları ve özellikle ilkbahar sonu ve yaz aylarındaki pozitif fiyat ivmesi sayesinde altın en iyi performans gösteren yatırım aracı oldu.

Altın fiyatları geçen yıl önemli para birimleri karşısında değer kazandı ancak TL'deki hızlı erime Türk yatırımcısına rekor getirdi. Dünya Altın Konseyi'nin 2021 Altın Görünüm Raporu'na göre altının ons fiyatının TL karşısındaki değeri 2020'de yüzde 55.6 arttı. Rus Rublesi yüzde 48.4 ile ikinci sırayı, Güney Afrika Randı yüzde 30.9 ile üçüncü sırayı aldı. Gram altının TL karşılığı ons altınla hesaplanıyor. 1 ons altın standart olarak 31.10 grama eşdeğer. Kapalıçarşı'da 24 ayar altının gram satış fiyatı ise geçen yıl yüzde 55.9 değer kazandı.

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Yayınlanma Tarihi:08:46,