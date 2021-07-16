Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 16 Temmuz 2021

Altın fiyatları, 16 Temmuz 2021 tarihinde Kapalı Çarşı’da gram altının değerlerinde düşüş yaşanırken (2 TL), altının ons değerinde yükseliş (10 dolar) gözlemlendi. Altının ons değerlerinde uluslararası piyasada yükselmesi, Kapalı Çarşı’da değerlerin düşmesi haftanın son gününde uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor. 16 Temmuz’da son durum nasıl?
Gram altın, alış 495 TL, satış 499 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 503 TL. 4 TL düşüş gerçekleşti.
10 gram altın, 16 Temmuz 2021 Cuma günü 4990 TL’den işlem görmektedir.
Çeyrek altın, alış 808 TL, satış 825 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 832 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını, alış 3.329 TL, satış 3.362 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.392 TL. 30 TL düşüş gerçekleşti.
Yarım altın, alış 1.617 TL, satış 1.650 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.665 TL. 15 TL düşüş gerçekleşti.
Tam altın, alış 3.268 TL, satış 3.3301 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.330 TL. 29 TL düşüş gerçekleşti.
Reşat altın, alış 3.261 TL, satış 3.294 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.323 TL. 29 TL düşüş gerçekleşti.
Ekonomi uzmanlarının 16 Temmuz 2021 altın yorumları: ABD’de enflasyon verilerinin yayınlanması ve FED Başkanı Powell’ın kongredeki konuşmalarıyla altının ons değeri yükselişe geçti. Türkiye’de gram altın, dolar üzerinden hesaplanırken, doların düşmesinden ötürü gram altının değerlerinde de düşüş yaşandı. Haftaya Kurban Bayramı tatili olacağından ötürü, gram altın 492 – 504 TL arasında işlemlerini gerçekleştirebilir.