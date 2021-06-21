Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 21 Haziran 2021

Altın fiyatları, 17 Haziran Cuma gününe oranla 5 liralık yükselişle Kapalı Çarşı’da işlemler devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz verilerini sabit tuttuktan sonra Pazartesi günün hafif yükseliş içerisinde olan sarı metal piyasasında binde 0,274 oranında yükseliş yaşanmakta. 21 Haziran 2021 Pazartesi günü Kapalı Çarşı altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 497 TL, satış 502 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 506 TL. 4 TL düşüş gerçekleşti.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 813 TL, satış 829 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 836 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.346 TL, satış 3.380 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.409 TL. 29 TL düşüş gerçekleşti.

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Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.626 TL, satış 1.660 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.673 TL.13 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.286 TL, satış 3.323TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.347 TL. 24 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.284 TL, satış 3.318 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.340 TL. 22 TL düşüş gerçekleşti.

Altın yorumları 21 Haziran 2021

Ekonomi uzmanlarının 21 Haziran 2021 altın yorumları: Altının ons değeri düşmesine rağmen doların yükselişi, gram altının 500 TL bandında tutulmasına sebep oluyor. Mayıs ayının verilerine bakıldığında altının ons değerinde düşüş sert bir şekilde kendini gösterirken, Türkiye’de dolara endeksli olan gram altının döviz kurundan olumlu olarak etkilenmesi piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. ABD’de ise FED raporları sonrası ekonomiye dair veriler olumlu gözlemlenirken emtia baskısı devam etmekte.