Altın fiyatları tepetaklak oldu

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, corona virüs salgını nedeniyle devreye alınan tahvil alımlarının ne zaman ve ne hızla sona erdirileceğine yönelik ilk istişarelerin başladığının sinyalini verirken, faiz artırımlarının önceki tahminlerden daha erken başlayacağını öngördü.

ABD Merkez Bankası’nın faizleri daha erken bir şekilde yükseltebileceğinin işaretlerini vererek yatırımcıları şaşırtmasının ardından dolar dün son 15 ayın en büyük günlük artışını kaydetti.

ABD’nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirileri Mart başından bu yana en yüksek günlük artışını kaydederken altın fiyatları sert düşüş yaşadı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 2,5’tan fazla gerileyerek 1805 dolar seviyesine kadar çekildi.

Fed öncesinde 1850 doların üzerinde olan altının ons fiyatı, 8 Ocak’tan bu yana gerçekleşen en sert düşüşü yaşarken daha sonra 1810 doların üzerine toparlandı.

Dolar / TL’deki yükseliş nedeniyle yurt içinde gram altının fiyatındaki düşüş daha sınırlı oldu.

İç piyasada, gram altın 503 liraya, çeyrek altın 829 liraya, Cumhuriyet altını da 3,304 liraya geriledi.