Ankara Halk Ekmek hizmet ağını genişletiyor

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 26 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında Akyurt, Elmadağ, Kahramankazan, Mamak, Keçiören ve Yenimahalle'de 7'si ilk kez açılacak toplam 14 Halk Ekmek satış büfesi için başvuruları almaya başlayacak.

Yeni Halk Ekmek satış büfelerinin eklenmesiyle birlikte Ankara'da hizmet verecek satış büfelerinin sayısı 419'a yükselmiş olacak.

6 Başkent Market Şubesi, 5 Fabrika Satış Mağazası, 2 Başkent Büfe ve 10 bayi ile Başkentlilere sağlıklı ve kaliteli hizmet vermeyi sürdüren Ankara Halk Ekmek Fabrikası, artan talebi karşılamak için halk ekmek satış büfelerinin sayısını artırıyor.

BAŞVURULAR ALINACAK

Kurban Bayramı sonrası Akyurt, Elmadağ, Kahramankazan, Mamak, Keçiören ve Yenimahalle'de 7'si ilk kez açılacak toplam 14 Halk Ekmek satış büfesi için başvurular alınmaya başlanacak.

Başvuruda bulunmak isteyenler, 26 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında Gimat'ta bulunan Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürlüğü'ne bizzat başvuru yapabilecek.

Halk Ekmek Fabrikası, hizmet ağını genişletmek ve başta ekmek çeşitleri olmak üzere pastane ürünlerini Başkent genelinde daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Başvurular alındıktan sonra 14 ekmek teknesinin tahsisi için ağustos ayı içerisinde noter çekilişi gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikası, çekiliş tarihini belediyenin internet adresi üzerinden ilan edecek.

BÜFE SAYISI 419’A YÜKSELECEK

Ağustos ayında yapılacak çekilişten sonra Ankara genelinde hizmet veren halk ekmek büfelerinin sayısı 412'den 419'a yükselmiş olacak.

Başvuruda bulunmak isteyenler, ikametgah belgelerini yanlarında getirerek yalnızca oturdukları ilçelerdeki boş bulunan ya da ilk kez açılacak olan ekmek büfelerini işletmeye hak kazanabilecek.

İkametgah belgesi uygulaması ile vatandaşların başka ilçelerdeki büfelere başvuru yapması mümkün olmayacak, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü müracaatlar da kabul edilmeyecek.

Bir aileden sadece bir başvuru alınırken müracaatlar sırasında kendi isteği ile kapatan ya da Halk Ekmek Fabrikası tarafından sözleşmesi fesh edilen ekmek büfeleri de noter huzurunda yapılacak çekilişe dahil edilecek. (İHA)

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