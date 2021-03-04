Avrasya Tüneli’nde Güney Koreli ortak hissesini satışa çıkardı

Avrasya Tüneli’nin Güney Koreli ortağı SK Group, yüzde 18’lik azınlık hissesini satmayı planlıyor.

Bloomberg’den Kerim Karakaya ve Ercan Ersoy’un konuya dair bilgi sahibi kişilere dayandırdığı habere göre, SK Group bünyesindeki SK Gas Ltd. şirketi, Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) adlı konsorsiyumdaki payının satış sürecini yönetmek üzere bir danışman tuttu.

SK Gas şirketinin bir sözcüsü de, satışı değerlendirdiklerini teyit etti. ATAŞ ise soruları yanıtsız bıraktı.

İŞLETME SÜRESİ 24 YIL

1,3 milyar dolarlık tüp geçiş projesi, İstanbul’un iki yakasını Boğaz’ın altından birbirine bağlarken, yüksek geçiş ücretleri ve yüksek kamu garantileri ile de sürekli gündemde.

Yapı Merkezi AŞ’nin yüzde 50, SK Group bünyesindeki SK E&C’nin yüzde 32’lik paya sahip olduğu ATAŞ, inşaat için 2012’de 18 yıl vadeli 960 milyon dolarlık kredi kullanmıştı.

Ağustos 2017’de hizmete açılan tünelin işletmesi, 24 yıl boyunca ATAŞ’ta olacak.

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