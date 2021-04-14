Bitcoin değer artış hızında Amazon’u ikiye katladı

Kripto para birimlerinin değerindeki olağan dışı yükseliş tüm dünyanın gündeminde ilk sıralarda yer almaya devam ediyor.

Bugün değeri 64 bin doları aşarak rekor tazeleyen Bitcoin'in toplam piyasa değerinin 1 trilyon doları aşma süresi de dev teknoloji şirketlerine fark attı.

1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşma süresi Microsoft için 44 yıl, Apple için 42 yıl, Amazon için 24 yıl, Google için 21 yıl olurken, bu süre Bitcoin için sadece 12 yıl oldu.

Bitcoin, Amazon'dan iki kat hızla 1 trilyon dolara ulaştı.

BITCOIN’IN TOPLAM DEĞERİ 1,2 TRİLYON DOLAR

Kripto para borsası Coinbase'in ABD'de 100 milyar dolar değerlemeyle halka arz edilmesi, kripto para birimlerinde yeni değer artışı rüzgarını da beraberinde getirmiş durumda.

Bitcoin'in toplam piyasa değeri, bugün 1,2 trilyon doları da aşarak rekor tazeledi.

Dünyanın en değerli şirketi olan Apple'ın piyasa değeri şu 2,26 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

KURUMSAL ŞİRKETLERİN YATIRIMLARI DEĞERİ YÜKSELTTİ

Elektrikli araç üreticisi Tesla ve şirketin CEO’su Elon Musk’ın yatırımlarının yanı sıra dünyanın önde gelen finans kurumlarının yatırımları, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde son dönemde hızlı yükselişi de beraberinde getirdi.

Kripto para birimlerinin toplam değeri de 2,2 trilyon doların üzerine çıktı.

Bitcoin ve genel olarak piyasalardaki yükselişte yeni kurumsal alımların yanında, kripto para yatırım şirketi Galaxy Digital Holdings'in, yeni bir Bitcoin borsa yatırım fonu için Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvurması da etkili oldu.

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