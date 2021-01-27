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Boeing’ten rekor zarar

Boeing 2020'de 12 milyar dolar rekor zarar açıkladı. 777'lerin daha büyük bir versiyonu olan 777X'lerin piyasaya sürümünü tekrar erteledi.

Güncellenme: 16:55, 27/01/2021
Haberler Ekonomi
Boeing’ten rekor zarar

ABD’li uçak üreticisi Boeing Co 2020’de 12 milyar dolar ile rekor düzeyde zarar açıklarken; piyasaya sürümünü yeniden ertelediği 777X programı için de bilançosunda 6.5 milyar dolar ceza ayırdı.

Koronavirüs krizi nedeniyle havacılık sektörünün en geniş uçaklarına yönelik talep düşüşü ivme kazanırken, müşterilerinin uluslararası seyahat kısıtlamaları nedeniyle uçak alımlarını ertelemesi Boeing’in nakit akışını azaltıyor.

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777X’LER ERTELENDİ

Boeing, 777’lerin daha büyük bir versiyonu olan 777X’lerin 2023’ün sonunda piyasaya sürülmesini beklediğini açıklayarak uçağın piyasaya sürülmesini üçüncü kez ertelemiş oldu.

Öte yandan Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Boeing’in modifiye edilen 737 MAX uçağının Avrupa’da uçuşlara yeniden başlamasının güvenli olduğunu açıklayarak, 346 kişinin ölümüne neden olan iki jet kazasının ardından 22 aylık uçuş yasağını kaldırdı.

EASA Direktörü Patrick Ky, kokpit yazılımından bakım kontrollerine ve pilot eğitimine kadar Avrupa çapındaki bağımsız incelemenin ardından 737MAX’ların güvenli olduğunu söyledi. (REUTERS)

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