Çiftçi: Aşırı zamlara kılıf uyduruyorlar

Gıda fiyatlarındaki artışlar Türkiye’nin bir numaralı gündemi oldu. Kontrol edilemeyen fahiş fiyatlar vatandaşın belini büktü. Ancak bazı kesimlerin açıkça olmasa bile dolaylı olarak işaret ettiği çiftçi ve üreticiler dertli.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, gıda fiyatlarındaki artışın tüm kamuoyu tarafından yakından takip edildiği bugünlerde, en çok tüketilen ürünlerden süt ve süt ürünleri ile çiğ süt üretim maliyetlerinin mercek altına alınması gerektiğini vurguladı.

Başkan Doğru tüm piyasayı etkileyen süt üretim maliyetleriyle ilgili şu tespitleri yaptı:

* YÜZDE 21 ARTIŞ YAPILDI: Gıda enflasyonuna sebep olmaması için, Gıda Komitesinin tavsiyesi ile Ulusal Süt Konseyine açıklatılan ve 13 ay boyunca litresi 2.30 TL'ye çiftçiden satın alınan çiğ süt, Ocak ayından itibaren yüzde 21 oranında zamlanarak 2.80 TL oldu.

* TAHSİL ETMEDEN ERİDİ, YOK OLDU: Ancak çiğ süt üretim maliyetindeki artışa bakacak olursak yapılan zam, çiftçimiz yeni fiyattan tahsilatını yapmadan eridi, yok oldu.

* AŞIRI ZAMLARIN NEDENİ SÜT DEĞİL: Süt ve süt ürünlerine yapılan aşırı zamları, çiğ süte yapılan zamla açıklamak ve bunu sebep göstermek mümkün değildir, sadece kılıf uydurmaktır.

* ÜRETİCİYE DESTEK PRİMİ 40 KURUŞ OLARAK ÖDENMELİ: Çiğ süt üreticisinin üretime devamı ve sektörün geleceği için 30 kuruş olarak açıklanan primlerin, ilk açıklandığı şekliyle 40 kuruş olarak ödenmesi ve hayvancılıkla ilgili 2020 yılına ait tüm destek ödemelerine öncelik verilmesi gerekmektedir.

* YEM NEREDEYSE İKİ KATINA ÇIKTI: Geçen yıl bugünlerde, çiğ süt üretiminde kullanılan yem fiyatları yüzde 56 ile yüzde 85 arasında zamlandı.

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