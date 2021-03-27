Çiftçiler ‘asıl faiz lobisi tarımda’ diyor

Çiftçiler yüksek faiz tartışmalarını izlerken, “Yüzde 19 faiz de ne ki, biz Tarım Kredi Kooperatifi borcumuzu yüzde 40 faizle yapılandırabiliyoruz” diyor. Tarım Kredi'nin borçları yapılandırdığını ancak borcun büyüyerek ödenmeyecek hale geldiğini anlatan bir çiftçi, “Yapılandırırken örneğin 10 liralık borcun 2 lirasını alıyor, 8 liraya ise yüzde 40 faiz uyguluyor. Asıl faiz lobisi tarımda. Yapılandırma taksitlerimi pandemi nedeniyle ödeyemediğim için şimdi bana gübre de satmıyor. Ben ekip biçemezsem o borcu nasıl ödeyeceğim” dedi.

HACİZ KISKACINDA

Bir diğer çiftçi ise çiftçilere sıfır faizle yapılandırma sunduğunu söyleyen bazı bankaların avukatlık ücreti adı altında fahiş ücretler aldığını anlattı. Çiftçiler sırtlarındaki borç yükünü taşıyamaz hale geldiklerini belirterek 7 Nisan'da Anadolu'nun farklı bölgelerinden tekrar Ankara'ya yürümeye hazırlanıyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri'ne borçlarının faizsiz yapılandırılmasını isteyen çiftçiler, üretimden hızla çekilme noktasında. CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal çiftçilerin yeniden haciz kıskacına girdiğini belirterek, “Tarım Kredi Kooperatifine borcundan dolayı icra ve haciz işlemleri 1 Nisan 2021 tarihinde yeniden başlayacak. Çiftçilerimiz yine mağdur olacak. Şu anda çiftçinin borcunu ödeye imkanı yok” ifadesini kullandı. Bu dönemde yeni icra ve hacizlerin Türkiye ekonomisine büyük sıkıntı yaratacağını vurgulayan Sarıbal, “Çiftçilerimizin borçları ile icra ve haciz işlemleri, ürettiği ürünün hasat tarihinden bir ay sonraya ertelenmesi gerekir. Bu dönemde yapılacak icra ve haciz işlemleri çiftçinin üretimini durdurarak milli ekonomiye zarar vereceği gibi, üretimden çıkmasını sağlar. Kalan bir hafta içinde borçların acilen ertelendiğinin duyurusu yapılmalı ki çiftçi nefes alsın” ifadesini kullandı.

Yeni soygun sera naylonunda

Gübreden tohuma tüm girdilerinde bu yıl çok yüksek zamlarla mücadele eden çiftçiler yeni sezonda da sera naylonundaki fahiş zamdan şikayetçi. Geçen yıl kilosu 17 lira olan sera naylonunun kilo fiyatının bu yıl 37- 40 lira seviyesine fırladığını anlatan Amasyalı çiftçi Ömer Sarı, “Bir sera için 85-90 kilo naylon gidiyor. Geçen yıl 8 bin liraya 7 top naylon aldım. Bu yıl bu paraya ancak 2 top sera naylonu satın alabildim. Çiftçiyi resmen soyuyorlar. Çiftçi girdisi bu kadar pahalı olamaz, burada hiçbir kontrol bulunmuyor” diyerek isyan etti.