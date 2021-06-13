Çukurova Havalimanı yatırımına devlet teşviki

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, nisan ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, nisan ayında 1189 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 20.6 milyar lira olarak hesaplandı.

Nisan ayının en yüksek tutarlı teşvik belgesi Mersin'de yapılacak Çukurova Havalimanı için düzenlendi.

Favori Çukurova Havalimanı İşletmeciliği A.Ş 2 milyar 305 milyon liralık yatırımı için teşvik belgesi aldı. Toplam bin kişilik istihdam öngören şirket, yatırım kapsamında 43 milyon 770 milyon dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanacak.

YAPIMI YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yapım işi hikâyesi 9 yıl önce 357 milyon Euro yatırım maliyeti ile ihale edilmesiyle başlamıştı.

Bu ihaleye tek teklifi, Sky Line Havacılık- Zonguldak Özel Sivil Havacılık Ortak Girişim Grubu vermişti. Havalimanı 3 yılda hizmete açılacaktı. Şirketin iflas etmesiyle proje tam bir yılan hikâyesine dönüştü.

O zamanki yetkililerin açıklamalarına göre inşaatın yüzde 85'i tamamlanmıştı. Daha sonra defalarca ihale yapıldı.

2020 yılının mart ayında söz konusu ihale yeniden yapılmıştı. İhaleyi Günbeton İnşaat-Terminal Yapı Ortak Girişim Grubu kazandı. Yapılan ihalede Limak-Kalyon-Cengiz İnşaat Ortak Girişim Grubu elenmişti. İhaleden 12 gün sonra dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan görevinden alındı. Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun göreve gelmesinden 18 gün sonra da ihale iptal edilmişti.

KAZANAN ŞİRKETİN SAHİBİ AKP’DEN ADAY OLMUŞTU

20 Kasım 2020'de yapılan yeni ihaleyi pazarlık sonucu en uygun teklifi, 297 milyon 100 bin Euro artı KDV karşılığında Favori İşletmecilik AŞ/YAKO Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ ortak girişiminin verdiği duyuruldu.

İhaleyi kazanan ortak girişim grubundaki her iki şirkette Kozuva Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteriyordu.

Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva olup, yapılan son yerel seçimlerde AKP'den Çerkezköy Belediye Başkan adayı olmuştu.

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