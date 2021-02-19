Damadın hastanesi satılıyor

FETÖ Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında el konulan Central Hospital'ın satışı için düğmeye basıldı. 2017 yılından bu yana TMSF tarafından yönetilen hastanenin satış ihalesi 23 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Kapalı Teklif Alma ve Açık Artırma usulüyle yapılacak ihale için geçici teminat bedeli 2 milyon TL olarak belirlendi.

İSMAİL KAHRAMAN'IN DAMADI

FETÖ Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında el konulan Central Hospital, Hâlen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın damadı Sinan Yıldırım'a ait.

Sinan Yıldırım'ın hastaneye 2017 yılında TMSF tarafından el konulmadan kısa süre önce yurtdışına kaçtığı iddia ediliyor. İsmail Kahraman bu iddiaya ilişkin soruya, “Onu ben bilemem. Şahıslara ait keyfiyettir. Mesnetsizdir, yersizdir, herhangi bir delile dayanmamaktadır” dedi. Ancak TMSF el koyduğun günden bu yana Yıldırım ortada görünmedi.

KAYYUM DA DAMAT

Hastanenin yönetimi için kayyum olarak atanan TMSF Fon Kurulu Üyesi Yılmaz Şener de tartışma konusu olmuştu. Zira Şener'in de İsmail Kahraman'ın ağabeyi Rüştü Kahraman'ın damadı olduğu iddia edilmişti. Konunun medyaya yansımasının ardından Şener görevden ayrılmıştı.

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