Dassault’nun yeni iş jeti Falcon 10X görücüye çıktı

Dassault, 2025’in sonunda hizmete girecek Falcon 10X jetini duyurdu. Dassault CEO'su Eric Trappier, “Bugün ticari havacılıkta yeni bir ölçüt getiriyoruz. Falcon 10X, hem kısa hem de uzun süreli uçuşlarda rakipsiz bir yolcu deneyimi ve Dassault'nun ön cephedeki avcı teknolojisinden çığır açan güvenlik özellikleri sunacak. Yolcu göz önünde bulundurularak uçağın her yönünü optimize ettik ve ultra uzun menzilli uçaklar için yeni bir yetenek düzeyi oluşturduk” ifadesini kullandı.

“Yeni Falcon’umuz için çıtayı inanılmaz derecede yükselttik. Bu uçağı pazarın tepesine koyduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim” şeklinde konuşan Eric Trappier, “Falcon 10X, ticari havacılıkta ileriye doğru atılan bir başka büyük adımdan daha fazlası olacak. Bu, ultra uzun menzilli kategoride kesinlikle en iyi iş jeti olacak ve uzun süre böyle kalacak” dedi.

KABİN MODÜLERLİĞİNİ GÖRÜLMEMİŞ YÜKSEKLİKLERE TAŞIYACAK

Dassault’nun sitesinde yer alan bilgilere göre, Falcon 10X, piyasadaki en büyük ve en konforlu kabine sahip olacak ve çeşitli iç konfigürasyon seçenekleriyle, sınıfındaki diğer tüm uçaklardan daha fazla modülerlik sunacak. Falcon 10X, eşit uzunluktaki dört kabin bölgesini barındıracak kadar büyük ancak jetin sahipleri kabinleri, bir yemek ya da konferans alanı, geniş ekranlı özel bir eğlence alanı olmak üzere özelleştirilmiş bir iç mekan oluşturmak için dizayn edebilecekler.

Falcon 10X, bazı bölgesel jetlerden daha büyük bir kabine sahip olacak. Kabini 6 fit, 2,03 metre yüksekliğinde ve 2,77 metre genişliğinde olacak. Bu, onu günümüzün en geniş ve en uzun amaca yönelik tasarlanmış iş jetinden neredeyse 20 santimetre daha geniş ve 5 santimetre daha uzun hale getirecek.

41 bin fitte uçarken 3 bin fitlik kabin basıncı irtifası yaşayan yolcularla, basınçlandırma da piyasadaki en iyisi olacak. Yeni nesil bir filtreleme sistemi yüzde 100 saf hava sağlayacak. Uçak en az şu anda hizmette olan en sessiz iş jeti olan Falcon 8X kadar sessiz olacak.

ULTRA VERİMLİ GÜÇ

Falcon 10X, ekstra geniş pencerelere sahip tamamen yeni bir gövdeye sahip olacak ve Falcon 8X'ten neredeyse yüzde 50 daha büyük olacak. İş havacılığındaki en parlak kabini oluşturan gövdeyi 38 pencere sıralayacak.

Yüksek hızlı kanat, maksimum güç, azaltılmış ağırlık ve minimum sürtünme için karbon fiber kompozitlerden yapılacak olan Falcon 10X, hız ve verimlilik için özel olarak tasarlanan çok yüksek en-boy oranına sahip kanat, düşük yaklaşma hızlarında üstün manevra kabiliyeti sunan gelişmiş, geri çekilebilir yüksek kaldırma cihazlarıyla donatılacak.

Çift motorlu olan Falcon 10X, iş havacılığının en gelişmiş ve verimli motoru olan geliştirme aşamasında olan Rolls Royce Pearl 10X tarafından desteklenecek. Falcon 10X, Pearl serisinin en yeni, en büyük ve en güçlü versiyonu halini alacak.

KABİN TEKNOLOJİSİNDE BÜYÜK BİR İLERLEME

Falcon 10X’in uçuş güvertesi, kokpit boyunca dokunmatik ekranlarla sezgisel tasarımda yeni bir standart belirleyecek. Doğrudan Dassault’nun en son askeri teknolojisinden türetilen yeni nesil Dijital Uçuş Kontrol Sistemi, devrim niteliğindeki, yeni bir tek düğmeyle kurtarma modu da dahil olmak üzere benzeri görülmemiş düzeyde bir uçuş hassasiyeti ve koruma sağlayacak.

Dassault’nun çığır açan FalconEye kombine görüş sistemi, hem gelişmiş hem de sentetik görüş yeteneklerini sunan ilk sistem sayesinde birincil uçuş ekranı olarak hizmet verebilen çift HUD ile birlikte, 10X temelde sıfır tavan-görüş koşullarında çalışabilecek.