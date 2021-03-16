Değerli konut vergisinde tahsilat hedefin yüzde 5’inde kaldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2021 yılı Şubat ayı Merkezi Yönetim Bütçe İstatistikleri'ni dün açıklarken, bir vergi kalemindeki tahsilat dikkat çekti.

2021 yılı itibarıyla yürürlüğe giren Değerli Konut Vergisi'nde iki eşit taksitten biri Şubat, diğeri Ağustos ayında ödenecekti. İki ayda Maliye, toplamda yaklaşık 350 milyon TL gelir hedefliyordu.

Ancak Şubat'ta Değerli Konut Vergisi tahsilatı 9 milyon 569 bin TL'de kaldı. Bu rakam, hedeflenen rakamın yüzde 5,5'i seviyesinde oldu.

Emlak vergisine esas bina vergi değeri 5 milyon TL ve üzerindeki “mesken” nitelikli taşınmazlardan alınacak olan Değerli Konut Vergisi'nde bir sonraki taksit Ağustos ayında ödenecek.

TAHSİLATIN DÜŞÜK KALMASINDA OLASI İKİ NEDEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndan mali hukukçu Doç. Dr. Murat Batı, Değerli Konut Vergisi'nde tahsilatın düşük kalmasında olası iki neden olduğuna işaret etti.

Vergi ödemelerinde ödeme yapılacak ayın son gününün tatil gününe denk gelmesi durumunda bir sonraki ayın ilk gününde de ödeme yapılabildiğini ve Türkiye'de yurttaşların ödemelerini son gün yapma alışkanlığı olduğunu belirten Batı, bu nedenle tahsilatın bir kısmının 1 Mart'ta yapılmış olabileceğine, bu nedenle de Şubat ayı bütçe istatistiklerine yansımamış olabileceğine dikkat çekti.

Batı, bankalar üzerinden ödemelerde 2 gün valör uygulaması olduğuna da dikkat çekerek, Şubat sonundaki ödemelerin bir kısmının bu nedenle Mart ayında tahsil edilmiş gibi görünebileceğini dile getirdi.

Değerli Konut Vergisi'ne ilişkin tahsilatta net tablonun Mart ayı bütçe rakamlarının açıklanmasıyla görülebileceğini vurgulayan Batı, yine de rakamın hedeflenenin oldukça altında kaldığını söyledi.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ NEDİR?

7194 Sayılı Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenleme ile; Türkiye sınırları içinde bulunan ve emlak vergisine esas bina vergi değeri 5 milyon TL ve bu tutarı aşan “mesken” nitelikli taşınmazlardan ‘Değerli Konut Vergisi' alınması öngörüldü. Uygulama 2020 yılında başlayacaktı ancak hükümet gelen tepkiler üzerine 1 yıl ertelemeye gitti.

Söz konusu vergiye ilişkin Uygulama Genel Tebliği, 15 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, değeri 5 milyon 227 bin TL ile 7 milyon 841 bin TL arasında olanlar binde 3, 7 milyon 841 bin 1 TL ile 10 milyon 455 bin TL arasında olanlar binde 6, 10 milyon 455 bin 1 TL'yi aşanlar binde 10 oranında vergilendirilecek.

Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecek.

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