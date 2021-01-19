Discovery, BluTV’ye ortak oldu

Dünyanın önde gelen medya ve eğlence şirketi Discovery Inc., Türkiye’nin yerel abone bazlı online video izleme platformu (SVOD) olan BluTV’ye yatırımını bugün duyurdu. Discovery, online video platformu BluTV’nin yüzde 35 hissedarı oldu.

YALÇINDAĞ: HEYECAN DUYUYORUZ

BluTV'nin Kurucusu ve CEO'su Aydın Doğan Yalçındağ konu hakkında yaptığı açıklamada, “Dünyanın önde gelen medya ve eğlence şirketlerinden biri olan yeni stratejik ortağımız Discovery ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz.

BluTV, orijinal içerik üretimini özenle seçilmiş yerli ve yabancı içerik portföyü ile birleştirerek, son beş yılda milyonlarca kullanıcıya ulaşmış ve Türkiye SVOD pazarının büyümesine öncülük etmiştir. Vizyon ve stratejimizi paylaşan ve BluTV’yi büyüme yolunda bir sonraki aşamaya taşıyacak yeni bir ortağa sahip olduğumuz için mutluyuz.” dedi.